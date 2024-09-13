Цены на золото вновь обновили рекорд

Золото продолжает дорожать, обновляя исторические максимумы, свидетельствуют данные торгов.

Декабрьский фьючерс на золото на нью-йоркской бирже Comex установил новый абсолютный рекорд — 2598,2 доллара за тройскую унцию, приводит РИА Новости данные торгов.

С начала недели золото выросло в цене на 2,85%, а серебро — на 7,5%. По мнению аналитиков, подорожание происходит из-за напряженной ситуации в мире, а драгоценный металл расценивается как актив-убежище.

Как считает независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов, в ближайшее время золото может пробить отметку 2,6 тысячи долларов за тройскую унцию.

Причина этого, по его словам, — ожидаемое снижение ключевой ставки Федеральной резервной системы США, а также неопределенность в итогах президентских выборов между Дональдом Трампом и Камалой Харрис.