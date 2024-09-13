Британский премьер ответил Путину на предупреждение о войне с Россией

Великобритания не ищет конфликта с Россией, но российские власти первыми «начали конфликт на Украине», заявил британский премьер-министр Кир Стармер.

«Мы не стремимся к какому-либо конфликту с Россией, это не входит в наши намерения ни в малейшей степени. Но они начали этот конфликт, и у Украины есть право на самооборону», — цитирует Стармера Mirrow.

Премьер напомнил, что Великобритания — ключевой союзник США и очень тесно с ними связана, особенно по таким вопросам, как Украина и Ближний Восток.

«В ближайшие несколько недель и месяцев, вероятно, произойдут действительно важные события, как на Украине, так и на Ближнем Востоке, и поэтому необходимо принять ряд тактических решений», — добавил он.

Российский президент Владимир Путин заявил, что, если западные страны разрешат Украине использовать переданное ими оружие для ударов вглубь России, это будет означать прямое участие стран НАТО в военных действиях и изменит «саму природу конфликта»,

По его словам, Москва будет вынуждена принимать «соответствующие решения», исходя из создаваемых угроз.