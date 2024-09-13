Российское правительство не поддержало законопроект об отмене ЕГЭ в пользу традиционных государственных экзаменов, сообщил один из авторов инициативы, глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов.

«Кабмин не поддержал, при этом мы не собираемся опускать руки», — сказал Нилов в интервью РИА Новости. При этом он отметил, что некоторые решения уже приняты под воздействием жесткой критики, которая была в этом году, и могут быть приняты к следующему контрольному циклу.

По словам Нилова, он провел встречу с экспертами, которые дали свои наработки на тему реформирования ЕГЭ, и готовит официальное обращение в профильные ведомства.

«Я планирую на следующей неделе встретиться с руководством Рособрнадзора, передать эти наработки, концепцию по реформированию ЕГЭ», — отметил Нилов.

Депутаты от фракций ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия — За правду» в июне внесли документ в Госдума законопроект об отмене единого государственного экзамена.



