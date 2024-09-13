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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Замглавы МО РФ рассказал о планах НАТО отправить войска на Украину

Источник:
ТАСС
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НАТО для силового принуждения России к переговорам по формулам Киева строит планы по отправке войск на Украину, заявил замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.

«Киеву оказывается всестороннее военное содействие. Фашистскому националистическому режиму передаются современные вооружения, подталкивая киевских марионеток к нанесению ударов по российской территории», — приводит ТАСС слова Фомина, сказанные им на Сяншаньском форуме.

Замминистра обороны отметил, что «с целью обеспечения условий для силового принуждения России к переговорам по формулам Киева, натовские страны строят планы по отправке своих войск на Украину». «Это опасная игра, которая может привести к прямому военному столкновению ядерных держав», — подчеркнул Фомин.

Он отметил, что на этом фоне «США активно работают над новой редакцией своей ядерной доктрины», в которой, как полагает РФ, «порог применения ядерного оружия может быть существенно снижен».

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Тема: Военная операция на Украине
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