НАТО для силового принуждения России к переговорам по
формулам Киева строит планы по отправке войск на Украину, заявил замминистра
обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.
«Киеву оказывается всестороннее военное содействие.
Фашистскому националистическому режиму передаются современные вооружения,
подталкивая киевских марионеток к нанесению ударов по российской территории», —
приводит ТАСС слова Фомина, сказанные им на Сяншаньском форуме.
Замминистра обороны отметил, что «с целью обеспечения
условий для силового принуждения России к переговорам по формулам Киева,
натовские страны строят планы по отправке своих войск на Украину». «Это опасная
игра, которая может привести к прямому военному столкновению ядерных держав», —
подчеркнул Фомин.
Он отметил, что на этом фоне «США активно работают над новой
редакцией своей ядерной доктрины», в которой, как полагает РФ, «порог
применения ядерного оружия может быть существенно снижен».