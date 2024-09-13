Сильная магнитная буря накрыла Землю

Магнитная буря на Земле, к которой привело облако солнечной плазмы, выросла до индекса G3 — сильный шторм, сообщила лаборатория солнечной астрономии РАН.
«Колебания магнитного поля Земли за последний час
значительно усилились <...>. По состоянию на текущий момент на Земле
регистрируется буря планетарного масштаба уровня G3 (сильный шторм)», —
говорится в сообщении.
Там добавили, что нижняя граница зоны полярных сияний
проходила по 60-й параллели северной широты. В России это район Финского залива
и Камчатки.
«Высокие вероятности опускания до 55 градусов, то есть до
центральных регионов России. Впрочем, в европейской части страны пока слишком
светло», — отметили в лаборатории.
Ранее сообщалось, что облако солнечной плазмы краем задело Землю.
«Наблюдаются резкие перепады плотности и
скорости окружающего Землю солнечного ветра, а также сильные вариации
межпланетного магнитного поля, характерные для выброшенных с Солнца облаков», —
добавили в лаборатории.