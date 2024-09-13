Сильная магнитная буря накрыла Землю

Магнитная буря на Земле, к которой привело облако солнечной плазмы, выросла до индекса G3 — сильный шторм, сообщила лаборатория солнечной астрономии РАН.

«Колебания магнитного поля Земли за последний час значительно усилились <...>. По состоянию на текущий момент на Земле регистрируется буря планетарного масштаба уровня G3 (сильный шторм)», — говорится в сообщении.

Там добавили, что нижняя граница зоны полярных сияний проходила по 60-й параллели северной широты. В России это район Финского залива и Камчатки.

«Высокие вероятности опускания до 55 градусов, то есть до центральных регионов России. Впрочем, в европейской части страны пока слишком светло», — отметили в лаборатории.

Ранее сообщалось, что облако солнечной плазмы краем задело Землю. «Наблюдаются резкие перепады плотности и скорости окружающего Землю солнечного ветра, а также сильные вариации межпланетного магнитного поля, характерные для выброшенных с Солнца облаков», — добавили в лаборатории.