НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Сильная магнитная буря накрыла Землю

Источник:
Sibnet.ru
414 0

Магнитная буря на Земле, к которой привело облако солнечной плазмы, выросла до индекса G3 — сильный шторм, сообщила лаборатория солнечной астрономии РАН.

«Колебания магнитного поля Земли за последний час значительно усилились <...>. По состоянию на текущий момент на Земле регистрируется буря планетарного масштаба уровня G3 (сильный шторм)», — говорится в сообщении.

Там добавили, что нижняя граница зоны полярных сияний проходила по 60-й параллели северной широты. В России это район Финского залива и Камчатки.

«Высокие вероятности опускания до 55 градусов, то есть до центральных регионов России. Впрочем, в европейской части страны пока слишком светло», — отметили в лаборатории.

Ранее сообщалось, что облако солнечной плазмы краем задело Землю.  «Наблюдаются резкие перепады плотности и скорости окружающего Землю солнечного ветра, а также сильные вариации межпланетного магнитного поля, характерные для выброшенных с Солнца облаков», — добавили в лаборатории.


Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Магнитная буря началась на Земле
Часть Африки и Азии станут непригодными для жизни из‑за жары
Сибирякам пообещали дожди и грозы в выходные
Мир за полвека потерял 15% своей охлаждающей способности
смотреть все
Жизнь #Погода
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Рассекречен мирный план Шольца по Украине
Запад попросил Украину «вернуться в реальность»
Умер патриарх КВН — Александр Масляков
Шойгу назвал условие для начала мирных переговоров
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Самое обсуждаемое
41
Морпехи отрезали линии снабжения группировки ВСУ под Угледаром
40
Шойгу назвал условие для начала мирных переговоров
40
Запад попросил Украину «вернуться в реальность»
33
Рассекречен мирный план Шольца по Украине
26
Байден заявил о работе по отмене ограничений на удары по России