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Глава Росреестра объяснил, когда могут изъять дачный участок

Источник:
Sibnet.ru
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Россиянам дали дополнительные три года на освоение неподготовленных дачных участков, заявил глава Росреестра Олег Скуфинский на встрече с главой правительства Михаилом Мишустиным.

В августе президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому правительство будет устанавливать признаки неиспользования земельных участков в населенных пунктах, а также в садоводческих и огороднических товариществах.

«Если в течение этих трех лет участок не подготовлен к использованию, то уже контрольно-надзорные органы могут зафиксировать признаки неиспользования участка», — цитирует Скуфинского  пресс-служба российского правительства.

По его словам, новоприобретенный или полученный по наследству участок может быть заросшим растительностью или заболочен, хозяевам также нужно время для проектирования дома и подвода коммуникаций. Именно поэтому, отметил он, в закон добавили еще три года.

Уже после этих трех лет начинаются сроки, ранее установленные законодательством, сказал глава Росреестра. В случае неиспользования участка в течение отведенного срока, собственники получат предупреждение, при этом никакими штрафами его облагать не будут.

«Если же правообладатель не исправил нарушение в течение полугода, то Росреестр в течение 30 дней направляет соответствующее уведомление в уполномоченный орган, и тогда уполномоченный орган может инициировать дело в суд об изъятии участка», — заключил Скуфинский.

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