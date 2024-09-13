Глава Росреестра объяснил, когда могут изъять дачный участок

Россиянам дали дополнительные три года на освоение
неподготовленных дачных участков, заявил глава Росреестра Олег Скуфинский на
встрече с главой правительства Михаилом Мишустиным.
В августе президент России Владимир Путин подписал закон,
согласно которому правительство будет устанавливать признаки неиспользования
земельных участков в населенных пунктах, а также в садоводческих и
огороднических товариществах.
«Если в течение этих трех лет участок не подготовлен к
использованию, то уже контрольно-надзорные органы могут зафиксировать признаки
неиспользования участка», — цитирует Скуфинского пресс-служба российского правительства.
По его словам, новоприобретенный или полученный по
наследству участок может быть заросшим растительностью или заболочен, хозяевам
также нужно время для проектирования дома и подвода коммуникаций. Именно
поэтому, отметил он, в закон добавили еще три года.
Уже после этих трех лет начинаются сроки, ранее
установленные законодательством, сказал глава Росреестра. В случае
неиспользования участка в течение отведенного срока, собственники получат
предупреждение, при этом никакими штрафами его облагать не будут.
«Если же правообладатель не исправил нарушение в течение
полугода, то Росреестр в течение 30 дней направляет соответствующее уведомление
в уполномоченный орган, и тогда уполномоченный орган может инициировать дело в
суд об изъятии участка», — заключил Скуфинский.