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Финские школьники перешли российскую границу

Источник:
РБК
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Девятиклассники из Финляндии, приехавшие на экскурсию на берег реки Коккола, во время прогулки зашли на российскую территорию, сообщила пограничная служба республики Юго-Восточная Финляндия.

Патруль догнал группу школьников из Савонлинны и выяснил, что подростки без разрешения посетили приграничную зону, а пятеро из них пересекли границу с Россией, приводит РБК сообщение пограничной службы.

Школьники отделились от класса и ушли в лес к границе, где сняли видео, как они обходят красно-зеленый пограничный столб. Пограничная служба Финляндии начала предварительное расследование произошедшего.

Пограничники напомнили, что уголовная ответственность в Финляндии наступает с 15 лет, поэтому они на связи с опекунами детей и Выборгской пограничной службой.

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Жизнь #Курьезы
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