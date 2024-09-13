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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Путин заявил о возможности прямого военного конфликта с НАТО

Источник:
Sibnet.ru
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Разрешение Украине наносить удары западными дальнобойными ракетами по российской территории будет расценено как прямое участие Запада в войне с Россией, заявил президент Владимир Путин.

Официально о решении Запада разрешить Украине наносить удары западными дальнобойными ракетами по российской территории еще не заявлялось. Но источники западных СМИ дают понять, что все идет именно к отмене запрета.

«Происходит попытка подмены понятий. Потому что речь не идет о разрешении или запрете киевскому режиму наносить удары по российской территории. Он и так наносит с помощью беспилотных летательных аппаратов и другими средствами. Но когда речь идет об использовании высокоточного оружия большой дальности западного производства, это совершенно другая история», — заявил Путин.

По его словам, целеуказания для таких ударов могут давать только западные спутники. И, главное, «полетные задания в эти ракетные системы могут, по сути, вносить только военнослужащие стран НАТО. Украинские военнослужащие делать этого не могут», — отметил президент.

«Речь о том, чтобы принять решение о том, что страны НАТО напрямую участвуют в военном конфликте или нет. Если это решение будет принято, это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО, Соединенных Штатов, европейских стран в войне на Украине», — подчеркнул Путин.

По оценке президента, это «это будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией». «А если это так, то, имея в виду изменение самой сути этого конфликта, мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться», — заключил российский лидер.

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