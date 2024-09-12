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Воссоздан ДНК последнего неандертальца

Источник:
Hi-tech.mail.ru
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Ученые восстановили ДНК неандертальца по имени Торин, который считается одним из последних представителей этого вида на планете. Его останки нашли в 2015 году во Франции.

Анализ сохранившихся костей показал, что мужчина обитал в долине реки Рона всего 42 тысячи лет назад. Секвенирование его ДНК подтвердило, что род Торина был изолирован от других групп неандертальцев в течение 50 тысяч лет.

Признаки близкородственного скрещивания указывают на то, что небольшая группа неандертальцев находилась в долгосрочной генетической изоляции и не вступала в контакты с современными людьми.

При этом исследователи отмечают, что сам факт этой изоляции является большой загадкой — ведь другие группы неандертальцев и Homo sapiens обитали совсем рядом. Неясно, каким образом первобытным «изгоям» удавалось выживать без контактов с другими людьми.

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