Воссоздан ДНК последнего неандертальца

Ученые восстановили ДНК неандертальца по имени Торин, который считается одним из последних представителей этого вида на планете. Его останки нашли в 2015 году во Франции.

Анализ сохранившихся костей показал, что мужчина обитал в долине реки Рона всего 42 тысячи лет назад. Секвенирование его ДНК подтвердило, что род Торина был изолирован от других групп неандертальцев в течение 50 тысяч лет.

Признаки близкородственного скрещивания указывают на то, что небольшая группа неандертальцев находилась в долгосрочной генетической изоляции и не вступала в контакты с современными людьми.

При этом исследователи отмечают, что сам факт этой изоляции является большой загадкой — ведь другие группы неандертальцев и Homo sapiens обитали совсем рядом. Неясно, каким образом первобытным «изгоям» удавалось выживать без контактов с другими людьми.