Nokian Tyres выпустит шины из бересты

Финский производитель шин Nokian Tyres совместно с компанией Reselo AB разработает сырье для шин из березовой коры.

«Reselo Rubber — это полностью возобновляемый материал, изготовленный из бересты, которая поступает из отходов мировой целлюлозно-бумажной и лесопильной промышленности», — говорится в сообщении компании.

Тестирование показало, что сырье из бересты демонстрирует большой потенциал для замены традиционных ископаемых материалов в шинах. Более того, его можно использовать для дальнейшего улучшения характеристик.

Nokian Tyres планирует к 2030 году достичь доли возобновляемого или перерабатываемого сырья в своих шинах на уровне 50%.