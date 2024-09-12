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Nokian Tyres выпустит шины из бересты

Источник:
Sibnet.ru
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Финский производитель шин Nokian Tyres совместно с компанией Reselo AB разработает сырье для шин из березовой коры.

«Reselo Rubber — это полностью возобновляемый материал, изготовленный из бересты, которая поступает из отходов мировой целлюлозно-бумажной и лесопильной промышленности», — говорится в сообщении компании.

Тестирование показало, что сырье из бересты демонстрирует большой потенциал для замены традиционных ископаемых материалов в шинах. Более того, его можно использовать для дальнейшего улучшения характеристик.

Nokian Tyres планирует к 2030 году достичь доли возобновляемого или перерабатываемого сырья в своих шинах на уровне 50%.

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