Обновление Windows 11 сломало экраны компьютеров

Обновление Windows 11 до версии 24H2 вызывает массовые проблемы с работой экранов, пожаловались пользователи ресурса Reddit.

Так, после установки обновления у некоторых пользователей наблюдается временное возникновение черного экрана в различных сценариях — от запуска игр до переключения между приложениями с помощью Alt+Tab.

Еще одна проблема заключается в неправильном выборе основного дисплея — система устанавливает в таком качестве второй монитор, при этом изменить такую настройку невозможно, ее параметры сбрасываются после каждой перезагрузки.

Самый предпочтительный вариант решения проблем — откат к версии 23H2. Некоторым помогает удаление драйверов дисплея при помощи программы DDU (Display Driver Uninstaller), а также полная переустановка Windows.

Windows 11 24H2 находится на этапе предварительного релиза, поэтому подобные сбои не должны вызывать удивление. Скорее всего, баги с дисплеем будут исправлены к выпуску стабильной версии.