НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты Умный дом

Обновление Windows 11 сломало экраны компьютеров

Источник:
MSPoweruser
245 0

Обновление Windows 11 до версии 24H2 вызывает массовые проблемы с работой экранов, пожаловались пользователи ресурса Reddit.

Так, после установки обновления у некоторых пользователей наблюдается временное возникновение черного экрана в различных сценариях — от запуска игр до переключения между приложениями с помощью Alt+Tab.

Еще одна проблема заключается в неправильном выборе основного дисплея — система устанавливает в таком качестве второй монитор, при этом изменить такую настройку невозможно, ее параметры сбрасываются после каждой перезагрузки.

Самый предпочтительный вариант решения проблем — откат к версии 23H2. Некоторым помогает удаление драйверов дисплея при помощи программы DDU (Display Driver Uninstaller), а также полная переустановка Windows.

Windows 11 24H2 находится на этапе предварительного релиза, поэтому подобные сбои не должны вызывать удивление. Скорее всего, баги с дисплеем будут исправлены к выпуску стабильной версии.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
AMD откажется от выпуска мощных видеокарт
Windows получит умный поиск
Новое меню «Пуск» Windows 11 показали на видео
Процессор iPhone показали в микроскоп. ВИДЕО
смотреть все
Хайтек #Компьютеры
Как сделать
Как сделать резервную копию переписок в Telegram
13.06.24, 16:07
12668
0
Как сбросить телефон Android до заводских настроек
Как быстро сбросить мобильное устройство с операционной системой Android к заводским настройкам?
04.06.24, 15:09
11412
1
Как удалить OneDrive из Windows
Microsoft опубликовала инструкцию по удалению из Windows приложения OneDrive для пользователей, которым не нужно это облачное хранилище
12.03.24, 17:34
20684
1
Как повернуть антенны роутера для максимальной мощности Wi-Fi
Неоптимальное расположение антенн роутера может привести к тому, что беспроводной интернет будет неустойчивым и слабым
17.02.24, 10:51
777508
2
Как замести цифровые следы
Шлейф персональных данных с годами становится все длиннее, а риски из-за доступа к ним посторонних лиц растут. Как правильно замести цифровой след?
26.11.23, 05:48
241391
0
Как выбрать
Матрица телевизора: чем отличаются LED, QLED и OLED
30.04.24, 23:57
21208
2
Размеры и картинка: как выбрать игровой телевизор
Гейминг на большом экране гарантирует максимальное погружение в виртуальную реальность. На какие характеристики нужно обратить внимание при выборе игрового телевизора?
18.04.24, 02:09
20943
1
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
«Теплый», «нейтральный» и холодный» — лишь условное категории. Цвет освещения можно выбирать в довольно большом диапазоне
11.11.23, 16:41
999352
2
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
45456
0
Сравнили 10 лучших платных онлайн-курсов и 5 бесплатных по МВА
Собрали подборку из 20 платных и 5 бесплатных онлайн-курсов MBA, с помощью которых вы получите знания, навыки и сеть контактов для успешного роста в бизнесе
24.08.23, 10:04
42786
1
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Team Spirit сенсационно проиграли в плей-офф чемпионата мира по Dota 2
Рассекречен мирный план Шольца по Украине
Запад попросил Украину «вернуться в реальность»
Умер патриарх КВН — Александр Масляков
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Топ комментариев

Asd10

Здравый дядька. Но украинцы его не услышат.

HAAN27

Или Mercedes, BMW и Audi, опустились до Китайский авто?

колобок11

С плохим здоровьем в армии делать точно не чего, иначе можно там же и остаться, а все остальные обязаны...

orangeraven

Все просто - хотите, чтобы больше людей служило, создавайте условия! Чтобы это была действительно армия,...