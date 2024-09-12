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Писатель Нил Гейман покинет сериал «Благие знамения»

Источник:
Sibnet.ru
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Писатель Нил Гейман откажется от работы шоураннера в третьем сезоне сериала «Благие знамения» из-за сексуального скандала.

Премьера шоу, в основе которого лежит одноименный роман писателей Терри Пратчетта и Нила Геймана, состоялась в 2019 году. В прошлом декабре «Благие знамения» продлили на третий сезон, в котором Нил Гейман должен был продолжить выступать в качестве исполнительного продюсера, сценариста и шоураннера проекта.

Однако в сентябре стриминг Amazon Prime Video приостановил производство продолжения «Благих знамений» на фоне скандала с обвинениями в сексуализированном насилии в адрес писателя. После этого Гейман предложил Amazon Prime Video отстранить его от должности шоураннера «Благих знамений», пишет Deadline.

Минувшим летом две женщины рассказали в подкасте издания Tortoise, что подверглись сексуализированному насилию со стороны Геймана. Они рассказали о «грубом и унизительном сексе» с писателем. Гейман отверг обвинения обеих женщин, однако полиция проводит соответствующую проверку.

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Культгид #Кинематограф #Шоу-бизнес
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