Зеленский назвал российское контрнаступление «планом Украины»

Контрнаступление Вооруженных сил России в Курской области идет по «украинскому плану», заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Россияне начали контрнаступательные действия в Курской области, все идет по нашему украинскому плану», — цитирует украинского лидера агентство УНИАН.

Зеленский также уточнил, что Киев давно видит скопление войск на территории Белоруссии и якобы контролирует этот процесс. В середине августа Минск усилил группировки войск на юге страны из-за изменения «обстановки».

Минобороны России 12 сентября сообщило об освобождении десяти населенных пунктов в Курской области — Апанасовки, Бяхово, Вишневки, Викторовки, Внезапного, Гордеевки, Краснооктябрьского, Обуховки, Снагости и 10-го Октября.