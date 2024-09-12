Семейные группы Steam стали доступны всем пользователям

Семейные группы в цифровом магазине Steam стали доступны всем желающим, соответствующее обновление выпустила компания Valve.

С марта пользователи Steam использовали функцию на условиях бета-теста. Она позволяет пользователям делиться своими играми. Все участники автоматически получают доступ к играм в библиотеках других участников семейной группы.

К одной семье в Steam могут присоединиться до шести человек из одной страны. Аккаунты в семейной группе разделены на два типа: «взрослый» и «ребенок». Первые могут по желанию покинуть группу, но в таком случае им на год заблокируют возможность присоединяться к другим группам. Вторые сами не могут выйти, их должен удалить взрослый.

Система включает родительский контроль, который позволяет настраивать доступ ребенка к играм. Кроме этого, аккаунты с пометкой «ребенок» могут запрашивать оплату игр из своей корзины.