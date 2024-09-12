«Яндекс» запустил аналог онлайн‑сервиса Miro

«Яндекс» запустил платформу онлайн-досок для совместной работы под названием «Яндекс Концепт», которая является аналогом сервиса Miro, который с 12 сентября прекратил работу в России.

Подобные доски можно использовать для ведения проектов, создания и обсуждения прототипов и других задач в самых разных отраслях. «Яндекс Концепт» работает как часть офисной среды «Яндекс 360» и доступен бесплатно, сообщает пресс-служба компании.

Участники «Яндекс Концепта» могут добавлять и форматировать текст, создавать таблицы и диаграммы, использовать медиафайлы и совместно редактировать содержимое. Имеется библиотека готовых шаблонов.

В концепт также перенести данные из Miro. Все данные пользователей «Концепта» хранятся на серверах «Яндекса» в зашифрованном виде.