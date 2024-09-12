НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Пентагон смоделирует последствия ядерной бомбардировки России

Источник:
Sibnet.ru
260 3

Пентагон смоделирует последствия атомной бомбардировки России в случае глобальной ядерной войны, оборонное ведомство заключило соответствующий контракт с исследовательской компанией.

Контракт с единственным подрядчиком заключен на разработку активных исследовательских программ, сосредоточенных на моделировании воздействия ядерного оружия на сельскохозяйственные системы, пишет РИА Новости со ссылкой на документ.

Подрядчик должен собрать персонал, оборудование, помещения и все остальное, чтобы максимально приближенно к реальности смоделировать ядерную войну, при которой будут уничтожены все сельскохозяйственные фермы.

При этом в ходе моделирования также предстоит расширить географический охват моделирования, чтобы включить в него бывшие страны Восточного блока, а также регионы за пределами Восточной Европы.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Видео боя F-16 с российским истребителем оказалось фальшивым
Т-14 и Т‑90М вошли в пятерку лучших танков мира по версии NI
Эшелон Т-90М на День танкиста ушел в войска. ВИДЕО
ВСУ применили «летающий автомат Калашникова»
смотреть все
Оборона #Оружие #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Новая Call of Duty стала доступна всем желающим
Team Spirit сенсационно проиграли в плей-офф чемпионата мира по Dota 2
Рассекречен мирный план Шольца по Украине
Запад испугался «курского котла» для ВСУ
Обсуждение (3)
Картина дня
Пентагон смоделирует последствия ядерной бомбардировки России
Караганов призвал в ответ на удары Украины бить по Западу
Умер известный журналист Николай Сванидзе
Лавров заявил об уверенном «выжимании» ВСУ из Курской области
О самом главном
Пять правил завоевать уважение в новом коллективе
Какие эмодзи нельзя использовать при знакомстве
Мужской или женский: слова, в которых постоянно путают род
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Пять правил быстрого карьерного роста
Все статьи
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Самое обсуждаемое
41
Морпехи отрезали линии снабжения группировки ВСУ под Угледаром
40
Шойгу назвал условие для начала мирных переговоров
40
Запад попросил Украину «вернуться в реальность»
33
Рассекречен мирный план Шольца по Украине
26
Байден заявил о работе по отмене ограничений на удары по России