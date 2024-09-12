Пентагон смоделирует последствия ядерной бомбардировки России

Пентагон смоделирует последствия атомной бомбардировки России в случае глобальной ядерной войны, оборонное ведомство заключило соответствующий контракт с исследовательской компанией.

Контракт с единственным подрядчиком заключен на разработку активных исследовательских программ, сосредоточенных на моделировании воздействия ядерного оружия на сельскохозяйственные системы, пишет РИА Новости со ссылкой на документ.

Подрядчик должен собрать персонал, оборудование, помещения и все остальное, чтобы максимально приближенно к реальности смоделировать ядерную войну, при которой будут уничтожены все сельскохозяйственные фермы.

При этом в ходе моделирования также предстоит расширить географический охват моделирования, чтобы включить в него бывшие страны Восточного блока, а также регионы за пределами Восточной Европы.