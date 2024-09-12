Цена Lada Niva Legend превысит 1 млн рублей

Внедорожник Lada Niva Legend со светодиодными дневными ходовыми огнями будет стоить дороже 1 миллиона рублей, следует из нового прайс-листа.

Niva Legend в комплектации Classic со светодиодными огнями подорожает на 38 тысяч рублей, автомобиль будет стоить 1,019 миллиона рублей. Цена версии Luxe — 1,104 миллиона рублей (+7 тысяч рублей), приводит паблик Avtograd news новый прайс лист.

Появившиеся светодиоды установили в рамках второго этапа масштабной модернизации модели. Машина также получит электрический корректор фар. На третьем этапе у автомобиля появится новый мотор.

Первый этап модернизации LADA Niva Legend завершился в июле 2023 года. Тогда классическая «трехдверка» обрела цельные пластиковые детали салона, цельную шумоизоляцию и новые локеры колесных арок из древесно-волокнистого полипропилена, призванные снизить шум от гравия и обеспечить дополнительную защиту антикоррозионному покрытию кузова.