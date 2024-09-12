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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Караганов призвал в ответ на удары Украины бить по Западу

Источник:
Sibnet.ru
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Россия может ударить по западным союзникам Украины в случае украинских ударов вглубь территории России, считает научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики, профессор Сергей Караганов.

«Если дрон опять прилетит по Кремлю, то почему бы для начала не нанести обычный ракетный удар по Рейхстагу? Пусть горит»,— сказал Караганов в интервью «Коммерсанту». Он подчеркнул, что первые ответные удары не должны быть ядерными.

В первую очередь, по его словам, необходимо ударить по объектам на территории стран НАТО, которые играют важную роль в снабжении Украины.

«Если и это их не остановит, тогда идти дальше»,— сказал Караганов. Он также посчитал необходимым внести в российскую ядерную доктрину понятие «ядерная эскалация».

Он пояснил, что это предварительные шаги, которые бы «убедили условного или реального противника в том, что мы готовы (применить ядерное оружие.— Прим. ред.)».

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Тема: Военная операция на Украине
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Топ комментариев

mosquito__2010

украинские военнослужащие - лабораторные мыши для пиара. украине вилы

Asd10

Здравый дядька. Но украинцы его не услышат.

orangeraven

Все просто - хотите, чтобы больше людей служило, создавайте условия! Чтобы это была действительно армия,...

колобок11

С плохим здоровьем в армии делать точно не чего, иначе можно там же и остаться, а все остальные обязаны...