Караганов призвал в ответ на удары Украины бить по Западу

Россия может ударить по западным союзникам Украины в случае украинских ударов вглубь территории России, считает научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики, профессор Сергей Караганов.

«Если дрон опять прилетит по Кремлю, то почему бы для начала не нанести обычный ракетный удар по Рейхстагу? Пусть горит»,— сказал Караганов в интервью «Коммерсанту». Он подчеркнул, что первые ответные удары не должны быть ядерными.

В первую очередь, по его словам, необходимо ударить по объектам на территории стран НАТО, которые играют важную роль в снабжении Украины.

«Если и это их не остановит, тогда идти дальше»,— сказал Караганов. Он также посчитал необходимым внести в российскую ядерную доктрину понятие «ядерная эскалация».

Он пояснил, что это предварительные шаги, которые бы «убедили условного или реального противника в том, что мы готовы (применить ядерное оружие.— Прим. ред.)».