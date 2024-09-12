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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Лавров заявил об уверенном «выжимании» ВСУ из Курской области

Источник:
ТАСС
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Российские войска уверенно выжмут ВСУ из Курской области, никаких сомнений в этом быть не может, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с главами дипмиссий в формате круглого стола по Украине.

«И резко возрастает с каждым днем количество целенаправленных атак на гражданские объекты, расстрелы мирных граждан. Все это мы можем наблюдать, в том числе и в рамках вторжения украинских вооруженных сил с террористическими целями в Курскую область, откуда их сейчас уверенно выжимают и выжмут, никаких сомнений быть не может», — цитирует ТАСС Лаврова.

Глава МИД Росси также отметил, что в районе Курской атомной электростанции (АЭС) сохраняется очень напряженная ситуация.

По его словам, ВСУ продолжают предпринимать попытки атак по Ленинградской, Калининской, а также Запорожской АЭС.

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