Облако солнечной плазмы ударит по Земле в четверг, 12 сентября вечером (по мск) с вероятностью 99,9%, сообщила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН.

«Поступили результаты моделирования третьего из произошедших за последние дни выбросов плазмы, который все же с вероятностью 99.9 процента на этот раз ударит по планете. <...> На данный момент расчеты показывают приход солнечного вещества завтра около 22 часов по московскому времени», — говорится в сообщении.

Как подчеркнули ученые, у используемых моделей на этот раз почти отсутствовала вероятность ошибки. В РАН оценили силу ожидаемой магнитной бури как умеренную.

Модели лаборатории также говорят о высокой вероятности северного сияния в средних широтах.

«Если первый удар придется на интервал времени между 19 и 22 часами по Москве, то стоит как минимум попробовать взглянуть на небо», — посоветовали ученые.