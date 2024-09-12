Облако солнечной плазмы ударит по Земле в четверг, 12
сентября вечером (по мск) с вероятностью 99,9%, сообщила Лаборатория солнечной
астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН.
«Поступили результаты моделирования третьего из произошедших
за последние дни выбросов плазмы, который все же с вероятностью 99.9 процента
на этот раз ударит по планете. <...> На данный момент расчеты показывают
приход солнечного вещества завтра около 22 часов по московскому времени», —
говорится в сообщении.
Как подчеркнули ученые, у используемых моделей на этот раз
почти отсутствовала вероятность ошибки. В РАН оценили силу ожидаемой магнитной
бури как умеренную.
Модели лаборатории также говорят о высокой вероятности
северного сияния в средних широтах.
«Если первый удар придется на интервал времени между 19 и 22
часами по Москве, то стоит как минимум попробовать взглянуть на небо», —
посоветовали ученые.