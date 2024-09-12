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Умер известный журналист Николай Сванидзе

Источник:
Sibnet.ru
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Николай Сванидзе
Фото: Евгения Давыдова / CC BY-SA 3.0

Известный журналист и телеведущий Николай Сванидзе скончался на 70-м году жизни.

О смерти Сванидзе сообщили «Московский комсомолец», ряд телеграм-каналов и член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Ева Меркачева.

По данным телеграм-канала Baza, предварительная причина смерти Сванидзе — пневмония. Он скончался вечером 11 сентября в своей квартире на улице Маршала Василевского.

У Сванидзе был приступ сильного кашля, температура и сильная одышка. Родные журналиста приняли решение вызвать скорую помощь. Прибывшие медики спасти Сванидзе не успели — он умер в присутствии врачей скорой.

Сванидзе начал работать на телевидении в 1991 году. Был комментатором программы «Вести», автором и ведущим передач «Контрасты» и «Подробности» (телеканал РТР). Журналист известен как создатель «Исторических хроник» на телеканале «Россия», «Реплик» на главное событие дня в эфире «России-24», ведущий «Подробностей» и глава ВГТРК, соведущий шоу «Суд времени», соавтор книги «Медведев».

Кроме того, Сванидзе был членом Общественной палаты Российской Федерации (2005—2014). С 2009 года до ликвидации комиссии в 2012 году — член Комиссии по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России. Он до 2022 года входил в Совет по правам человека и был членом Российского еврейского конгресса.

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pepelmetal

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mosquito__2010

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mosquito__2010

украинские военнослужащие - лабораторные мыши для пиара. украине вилы

corrector

не трусь начальник, ты ж в рисованом танке !