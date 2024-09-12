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Первый учебник для школ по беспилотникам издали в России

Источник:
Sibnet.ru
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Пособие по изучению беспилотников на уроках труда в 8–9-х классах впервые выпустили в России, сообщила пресс-служба компании — производителя дронов «Геоскан», участвовавшая в разработке издания.

Учебник под названием «Беспилотные летательные аппараты», выпущенный издательством «Просвещение», будет использоваться в модуле «Робототехника» на уроках труда (технологии) в 8–9-х классах.

Учебное пособие состоит из шести глав: общее введение в беспилотную авиацию, классификация и устройство беспилотников, электронный компонент беспилотных воздушных судов, основы ручного пилотирования, программирование автономных полетов, тренды и профессии в мире беспилотников.

Учебное пособие по беспилотникам
Фото: © «Геоскан»

Издание содержит актуальную информацию о сфере применения БАС, а также задания, которые помогут учащимся применять полученные знания на практике. Материал рассчитан на 34 часа.

О том, что школьников начнут обучать основам применения беспилотников на уроках начальной военной подготовки, сообщил летом 2023 года зампред совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации сенатор Артем Шейкин.

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pepelmetal

Любишь бандер, люби и Искандер

mosquito__2010

населенные пункты дронами не захватываются

mosquito__2010

украинские военнослужащие - лабораторные мыши для пиара. украине вилы

corrector

не трусь начальник, ты ж в рисованом танке !