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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс обратился к украинцам

Источник:
РИА Новости
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США не волнуют жизни простых украинцев, заявил, обращаясь к украинскому народу, основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс.

Все, что делает «американская империя» в других странах, так это стремится лишь к обогащению «американских плутократов», приводит РИА Новости слова Уотерса, сказанные им в интервью с журналисткой из Луганска Фаиной Савенковой.

«Их не волнуют жизни людей в других странах, таких как Украина. Украина — другая страна. Не совершайте ошибку… Народ Украины наверняка должен знать, что правительству Соединенных Штатов наплевать на ваши жизни», — отметил основатель Pink Floyd.

В феврале 2023 года Уотерс на заседании Совбеза ООН заявил, что не считает неспровоцированной российскую операцию на Украине. Он призвал президента США, России и Украины Джо Байдена, Владимира Путина и Владимира Зеленского договориться о прекращении огня.

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Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир
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Топ комментариев

pepelmetal

Любишь бандер, люби и Искандер

mosquito__2010

населенные пункты дронами не захватываются

mosquito__2010

украинские военнослужащие - лабораторные мыши для пиара. украине вилы

corrector

не трусь начальник, ты ж в рисованом танке !