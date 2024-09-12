Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс обратился к украинцам

США не волнуют жизни простых украинцев, заявил, обращаясь к украинскому народу, основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс.

Все, что делает «американская империя» в других странах, так это стремится лишь к обогащению «американских плутократов», приводит РИА Новости слова Уотерса, сказанные им в интервью с журналисткой из Луганска Фаиной Савенковой.

«Их не волнуют жизни людей в других странах, таких как Украина. Украина — другая страна. Не совершайте ошибку… Народ Украины наверняка должен знать, что правительству Соединенных Штатов наплевать на ваши жизни», — отметил основатель Pink Floyd.

В феврале 2023 года Уотерс на заседании Совбеза ООН заявил, что не считает неспровоцированной российскую операцию на Украине. Он призвал президента США, России и Украины Джо Байдена, Владимира Путина и Владимира Зеленского договориться о прекращении огня.