Суд Парижа вынесет приговор двум женщинам, утверждавшим, что супруга президента Франции Эмманюэля Макрона Брижит родилась мужчиной.
Независимая журналистка Наташей Рей в декабре 2021 года
заявила, что жена Макрона, которая старше его на 24 года, на самом деле
родилась мужчиной, которого звали Жан-Мишель. Дельфин Жегусс, известная как
медиум Амандин Руа, поддержала это заявление.
Первая леди, а также ее брат Жан-Мишель Тронье обвинили Рей в клевете. Адвокат Брижит Макрон потребовал у обвинения оштрафовать обеих женщин на сумму в 10 тысяч евро каждую в качестве компенсации морального ущерба, а также выплатить около 3 тысяч евро судебных издержек, приводит РИА Новости материалы суда.
В марте этого года Макрон отреагировал на разговоры. Он
отметил, что худшее, с чем он сталкивается на посту президента, — это «сфабрикованные
сюжеты, которые приводят к тому, что люди им верят и начинают вас доставать, в
том числе и в вашей личной жизни».