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Суд вынесет приговор женщинам, назвавшим жену Макрона мужчиной

Источник:
РИА Новости
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Суд Парижа вынесет приговор двум женщинам, утверждавшим, что супруга президента Франции Эмманюэля Макрона Брижит родилась мужчиной.

Независимая журналистка Наташей Рей в декабре 2021 года заявила, что жена Макрона, которая старше его на 24 года, на самом деле родилась мужчиной, которого звали Жан-Мишель. Дельфин Жегусс, известная как медиум Амандин Руа, поддержала это заявление.

Первая леди, а также ее брат Жан-Мишель Тронье обвинили Рей в клевете. Адвокат Брижит Макрон потребовал у обвинения оштрафовать обеих женщин на сумму в 10 тысяч евро каждую в качестве компенсации морального ущерба, а также выплатить около 3 тысяч евро судебных издержек, приводит РИА Новости материалы суда. 

В марте этого года Макрон отреагировал на разговоры. Он отметил, что худшее, с чем он сталкивается на посту президента, — это «сфабрикованные сюжеты, которые приводят к тому, что люди им верят и начинают вас доставать, в том числе и в вашей личной жизни».

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