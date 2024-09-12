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Власти заинтересовались повышением цен на хлеб

Источник:
РБК
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила запросы крупнейшим производителям хлеба, муки и сливочного масла, чтобы проанализировать обоснованность оптово-отпускных цен.

«Организации должны предоставлять в службу информацию о каждом планируемом повышении отпускных цен на указанную продукцию до конца 2024 года. На основе полученных данных служба проведет анализ. Необоснованное повышение оптово-отпускных цен станет основанием для применения мер антимонопольного реагирования», — говорится в сообщении ФАС.

Ранее вице-премьер Дмитрий Патрушев заявил, что продукты должны быть доступными. Председатель думского комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин также выступил за доступные цены на хлеб, отметив, что зерно составляет только 8% от стоимости хлеба. «Хватит зарабатывать, дайте социальный хлеб по нормальным ценам», — приводит его слова РБК.

В Национальном союзе хлебопечения (НСХ) в июле рассказали РБК о подорожании муки с середины мая из-за роста цен на зерно в связи с неблагоприятным прогнозом урожая. В НСХ говорили о подорожании до 30% с начала июня.

По состоянию на 2 сентября недельные цены на хлеб из ржаной муки и из смеси ржаной муки и пшеничной достигли 83,9 рубля за 1 килограмм, а на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки — 99,3 рубля.

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