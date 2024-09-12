Володин анонсировал запрет мигрантам привозить семьи в Россию

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о подготовке законодательных инициатив, нацеленных на регулирование вопросов миграционной политики в России.

Володин заявил, что «не может человек, приехав сам работать, еще с собой вести членов семьи». Готовится соответствующая законодательная инициатива, «причем, есть понимание, что большинство депутатов точно поддержат, независимо от фракционной принадлежности», сказал он в интервью телеканалу «Россия-24».

Спикер Госдумы также отметил, что нужно увеличить время нахождения в браке для получения гражданства. Соответствующий проект закона уже прошел первое чтение.

«Если раньше это был год, сейчас предлагается два года. Мы будем этот вопрос еще дополнительно обсуждать. Может быть не два года, может быть три года, может быть четыре года. Брак от этого только станет крепче. Если это брак, по любви, а не фиктивный брак», — пояснил Володин.