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Назван простой способ снизить тягу к сладкому

Источник:
Sibnet.ru
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Врач-реабилитолог Сергей Агапкин назвал простой способ снизить тягу к сладкому. Для этого он посоветовал включить в рацион камбалу.

«Белковые блюда помогают снижать тягу к сладкому, это известный факт», — отметил Агапкин в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

Медик уточнил, что камбала содержит полезный микроэлемент под названием хром, употребление которого эффективно уменьшает тягу к сладкому.

Кроме камбалы, хром в достаточном количестве содержится в тунце, скумбрии, треске, горбуше и зубатке.

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