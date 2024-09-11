Назван простой способ снизить тягу к сладкому

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин назвал простой способ снизить тягу к сладкому. Для этого он посоветовал включить в рацион камбалу.

«Белковые блюда помогают снижать тягу к сладкому, это известный факт», — отметил Агапкин в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

Медик уточнил, что камбала содержит полезный микроэлемент под названием хром, употребление которого эффективно уменьшает тягу к сладкому.

Кроме камбалы, хром в достаточном количестве содержится в тунце, скумбрии, треске, горбуше и зубатке.