НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Патриарх Кирилл увидел приближение Апокалипсиса

Источник:
«Интерфакс»
133 1

Патриарх Кирилл предсказал катастрофические последствия развития технологий в отрыве от укрепления нравственного чувства людей.

«Если человечество теряет религиозную веру, особенно в условиях нарастания технологий, связанных с появлением искусственного интеллекта, то мы действительно входим в эпоху Апокалипсиса», — сказал патриарх.

Развитие человечества может быть жизнеспособным только при условии одновременного возрастания в людях веры и нравственного чувства, подчеркнул он. Если вера и нравственная составляющая будут ослабевать, можно ожидать самых страшных последствий внедрения искусственного интеллекта.

Мы приближаемся к апокалиптическому времени, вот это нужно всем нам осознавать ясно. И единственный выход из этого возможного кризиса — это вера в Бога, громко говорю на весь мир», — подчеркнул предстоятель РПЦ.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Зеленский запретил каноническую православную церковь на Украине
Священник и Поклонская поспорили о женщинах во власти
Кадыров назвал противников хиджаба врагами ислама
«Закон о никабах» внесен в Госдуму
смотреть все
Жизнь #Религия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Новая Call of Duty стала доступна всем желающим
Зеленский призвал завершить конфликт на Украине
Team Spirit сенсационно проиграли в плей-офф чемпионата мира по Dota 2
Рассекречен мирный план Шольца по Украине
Обсуждение (1)
О самом главном
Пять правил завоевать уважение в новом коллективе
Какие эмодзи нельзя использовать при знакомстве
Мужской или женский: слова, в которых постоянно путают род
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Пять правил быстрого карьерного роста
Все статьи
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Самое обсуждаемое
41
Морпехи отрезали линии снабжения группировки ВСУ под Угледаром
40
Шойгу назвал условие для начала мирных переговоров
33
Рассекречен мирный план Шольца по Украине
29
Запад попросил Украину «вернуться в реальность»
26
Деньги на боевые выплаты ВСУ закончились