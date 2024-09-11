Патриарх Кирилл увидел приближение Апокалипсиса

Патриарх Кирилл предсказал катастрофические последствия развития технологий в отрыве от укрепления нравственного чувства людей.

«Если человечество теряет религиозную веру, особенно в условиях нарастания технологий, связанных с появлением искусственного интеллекта, то мы действительно входим в эпоху Апокалипсиса», — сказал патриарх.

Развитие человечества может быть жизнеспособным только при условии одновременного возрастания в людях веры и нравственного чувства, подчеркнул он. Если вера и нравственная составляющая будут ослабевать, можно ожидать самых страшных последствий внедрения искусственного интеллекта.

Мы приближаемся к апокалиптическому времени, вот это нужно всем нам осознавать ясно. И единственный выход из этого возможного кризиса — это вера в Бога, громко говорю на весь мир», — подчеркнул предстоятель РПЦ.