Россияне поедут на поездах с помощью биометрии

Тестирование возможности посадки на поезд при помощи биометрии начнется в сентябре на российских вокзалах и станциях, сообщает пресс-службе Центра биометрических технологий.

Специалисты Центра совместно с партнерами завершили этап лабораторных испытаний, в настоящее время продолжается тестирование технологического решения для посадки на поезд, отмечается в сообщении.

В сентябре начинается тестирование оборудования «в полевых условиях» — на вокзалах и станциях. Ожидается, что испытания новой биометрической системы должны завершиться к концу 2024 года.

В рамках теста пассажиры поездов дальнего следования смогут подтверждать свою личность при помощи биометрии вместо предоставления паспортов. При этом существующий способ подтверждения личности с помощью документов сохранится.