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Обнаружено парадоксальное воздействие стресса на сперму

Источник:
Nature Communications
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Лаборатория 3D моделирования Института археологии и этнографии СО РАН
Фото: © Sibnet.ru

Стрессовое событие может временно повысить качество спермы, изменив подвижность сперматозоидов, выяснили американские ученые из Университета штата Колорадо.

В своем исследовании специалисты проследили за изменениями во внеклеточных везикулах — небольших частицах, выделяемых из мужского репродуктивного тракта и важных для развития сперматозоидов.

Тесты проводились как на мужчинах, так и на животных моделях. В обоих случаях стресс-индуцированные везикулы усиливали подвижность сперматозоидов и митохондриальное дыхание — химическую энергию, необходимую для питания биохимических реакций клетки.

По мнению ученых, открытие может быть эволюционно полезным для повышения рождаемости в условиях глобального снижения качества спермы, которое наблюдается в мире в последние 50 лет.

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