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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

ВСУ попытались захватить буровую установку «Крым-2»

Источник:
Sibnet.ru
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Украинская военная разведка этой ночью направила морской десант из 14 американских катеров Willard Sea Force в акваторию Черного моря, сообщает Минобороны России.

Целью ВСУ был захват российской самоподъемной буровой установки «Крым-2». Отмечается, что в результате боя силами Черноморского флота были потоплены восемь катеров, еще шесть отступили.

Минобороны назвало атаку в акватории Черного моря «медийной операцией», приуроченной к приезду на Украину высоких представителей США и европейских стран. Ведомство подчеркнуло, что атака «унесла жизни многих десятков украинских военнослужащих».

11 сентября в Киев прибыли госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми. Они планируют встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и высокопоставленными чиновниками.

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Топ комментариев

mosquito__2010

населенные пункты дронами не захватываются

pepelmetal

Любишь бандер, люби и Искандер

mosquito__2010

был. теперь нет. скоро покровск.

corrector

не трусь начальник, ты ж в рисованом танке !