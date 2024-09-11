ВСУ попытались захватить буровую установку «Крым-2»

Украинская военная разведка этой ночью направила морской десант из 14 американских катеров Willard Sea Force в акваторию Черного моря, сообщает Минобороны России.

Целью ВСУ был захват российской самоподъемной буровой установки «Крым-2». Отмечается, что в результате боя силами Черноморского флота были потоплены восемь катеров, еще шесть отступили.

Минобороны назвало атаку в акватории Черного моря «медийной операцией», приуроченной к приезду на Украину высоких представителей США и европейских стран. Ведомство подчеркнуло, что атака «унесла жизни многих десятков украинских военнослужащих».

11 сентября в Киев прибыли госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми. Они планируют встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и высокопоставленными чиновниками.