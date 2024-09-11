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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Стартовала сборка Lada Iskra Cross с вариатором

Источник:
Sibnet.ru
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АвтоВАЗ приступил к пробной сборке автомобиля Lada Iskra Cross с двигателем 1,6 литра и вариатором.

На линии производства Granta 11 сентября были собраны два пробных автомобиля, получившие китайский CVT и новый двигатель, пишет инсайдерский паблик Avtograd News в соцсети «ВКонтакте».

Ожидается, что серийное производство данной модели в нескольких вариантах начнется в следующем году. Премьера новинки состоялась в июне на Петербургском международном экономическом форуме,

Lada Iskra — новое семейство автомобилей компактного класса «В», в линейку которого будут входить седан, универсал и универсал повышенной проходимости в версии Cross. В модельном ряду Lada новинка займет место между Granta и Vesta.

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mosquito__2010

населенные пункты дронами не захватываются

pepelmetal

Любишь бандер, люби и Искандер

mosquito__2010

был. теперь нет. скоро покровск.

corrector

не трусь начальник, ты ж в рисованом танке !