Стартовала сборка Lada Iskra Cross с вариатором

АвтоВАЗ приступил к пробной сборке автомобиля Lada Iskra Cross с двигателем 1,6 литра и вариатором.

На линии производства Granta 11 сентября были собраны два пробных автомобиля, получившие китайский CVT и новый двигатель, пишет инсайдерский паблик Avtograd News в соцсети «ВКонтакте».

Ожидается, что серийное производство данной модели в нескольких вариантах начнется в следующем году. Премьера новинки состоялась в июне на Петербургском международном экономическом форуме,

Lada Iskra — новое семейство автомобилей компактного класса «В», в линейку которого будут входить седан, универсал и универсал повышенной проходимости в версии Cross. В модельном ряду Lada новинка займет место между Granta и Vesta.