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Китайские машины сравнялись по качеству с Mercedes и BMW

Источник:
Sibnet.ru
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Китайские машины сравнялись по качеству с Mercedes, BMW и Audi, следует из исследования агентства J.D. Power.

Средний показатель жалоб на качество вырос с 204 случаев на сто автомобилей до 212 в этом году. Причем максимальный рост количества жалоб показали немецкие бренды. Для китайских брендов количество жалоб сократилось.

В среднем у BMW имеет 213 жалобы на 100 авто, у Audi и Mercedes — по 215, средний результат по сегменту — 213. У Chery этот показатель составляет 203, у Geely — 204, у Changan — 207. Средний результат в сегменте — 211.

Среди массового сегмента лидирующие места по уровню качества заняли совместные предприятия GAC-Honda, Dongfeng-Honda и GAC-Toyota. Если же говорить о чисто китайских компаниях, то в пятерку вошли Chery, Geely, GAC, Changan и Jetour.

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mosquito__2010

населенные пункты дронами не захватываются

pepelmetal

Любишь бандер, люби и Искандер

mosquito__2010

был. теперь нет. скоро покровск.

corrector

не трусь начальник, ты ж в рисованом танке !