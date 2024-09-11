Китайские машины сравнялись по качеству с Mercedes и BMW

Китайские машины сравнялись по качеству с Mercedes, BMW и Audi, следует из исследования агентства J.D. Power.

Средний показатель жалоб на качество вырос с 204 случаев на сто автомобилей до 212 в этом году. Причем максимальный рост количества жалоб показали немецкие бренды. Для китайских брендов количество жалоб сократилось.

В среднем у BMW имеет 213 жалобы на 100 авто, у Audi и Mercedes — по 215, средний результат по сегменту — 213. У Chery этот показатель составляет 203, у Geely — 204, у Changan — 207. Средний результат в сегменте — 211.

Среди массового сегмента лидирующие места по уровню качества заняли совместные предприятия GAC-Honda, Dongfeng-Honda и GAC-Toyota. Если же говорить о чисто китайских компаниях, то в пятерку вошли Chery, Geely, GAC, Changan и Jetour.