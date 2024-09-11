Запад попросил Украину «вернуться в реальность»

США и страны Европы попросили Украину поставить реалистичные цели завершения конфликта, скорректировав план военных действий на 2025 год.

Западные эксперты пришли к выводу, что «полная победа» Украины потребует от Запада предоставления поддержки на сотни миллиардов долларов, но ни Вашингтон, ни Европа не могут этого сделать, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

На фоне ослабления общественной поддержки и успешного наступления России европейские дипломаты говорят, что Украине в новых обстоятельствах «нужно быть более реалистичной в своих военных целях».

При этом на словах они поддерживают заявленную Киевом цель по «вытеснению России со всей украинской территории», а также подтверждают готовность к дальнейшим поставкам ВСУ западного вооружения.

Ожидается, что 13 сентября президент США Джо Байден обсудит с премьер-министром Великобритании Киром Стармером поддержку Украины, в том числе запрос украинских властей на удары по территории России дальнобойным оружием.