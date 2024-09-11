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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

ВС РФ за сутки освободили 10 населенных пунктов в Курской области

Источник:
ТАСС
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Российские военные в Курской области освободили около десяти населенных пунктов, заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

«Обстановка у нас хорошая. У нас правый фланг курского направления, это уже снизу, наши подразделения пошли в наступление. Вчера и к сегодняшнему дню в общей сложности на этом направлении были освобождены около 10 населенных пунктов Курской области», — сказал Алаудинов ТАСС.

Ранее телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что российские войска имеют существенные успехи в ходе начавшегося накануне контрнаступления в Курской области.

По информации авторов канала, подразделения 106-я гвардейской воздушно-десантной дивизии на технике ворвалась в село Снагость и практически выбила ВСУ оттуда.

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Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Армия
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Топ комментариев

mosquito__2010

населенные пункты дронами не захватываются

userkc

цифровые деньги сейчас уже блокируют а наличные невозможно заблокировать

mosquito__2010

был. теперь нет. скоро покровск.

corrector

не трусь начальник, ты ж в рисованом танке !