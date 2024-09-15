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Найдено место, где начали скрещиваться люди и неандертальцы

Источник:
«Газета.ру»
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Международная группа археологов из Германии, Дании и Ирана обнаружила регион, где предки современных людей (Homo sapiens) впервые начали скрещиваться со своими ближайшими родственниками — неандертальцами.

Команда использовала моделирование экологических ниш и географическую информационную систему для определения мест соседства неандертальцев и современных людей в Юго-Восточной Европе и Юго-Западной Азии, приводит «Газета.ру» отчет ученых, опубликованный в журнале Scientific Reports.

После изучения географического распределения неандертальцев и Homo sapiens в течение этого периода времени, исследователи пришли к выводу, что они действительно смешались, и сузили список возможных мест до одного региона — гор Загрос на Персидском нагорье. В наше время этот горный хребет простирается от Ирана до северных частей Ирака и юго-восточной Турции.

Ученые отметили, что в этом регионе нашли большое количество скелетов современных людей и неандертальцев. Здесь же находится пещера Шанидар, раскопки в которой пролили свет на погребальные обряды неандертальцев.

Археологи предположили, что люди и неандертальцы могли встретиться на Персидском нагорье во время миграции Homo sapiens из Африки.

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