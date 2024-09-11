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Срок запуска «Спортивной» в Новосибирске стал неопределенным

Источник:
Sibnet.ru
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Сроки запуска новосибирской станции метро «Спортивная» стали неопределенными. Объект собиралась сдать еще в 2022 году.

«Срок ввода в эксплуатацию станции метро "Спортивная" будет определен после завершения экспертизы сметной стоимости объекта и заключения контракта с новой подрядной организацией», — цитирует РБК ответ пресс-центра мэрии на запрос, подтверждают ли информацию некоторых СМИ, что срок сдачи станции намечен на 2025 год.

Строительства Строительство «Спортивной» между станциями «Студенческая» и «Речной вокзал» началось в 2019 году. Власти обещали завершить работы в сентябре 2022 года, затем сроки переносили на 2023 год, но объект до сих пор не сдан.

По последним официальным данным, станция якобы фактически достроена, но до сих пор не может пройти государственную экспертизу. В 2023 году губернатор Андрей Травников утверждал, что «работы фактически завершены, то есть она готова». Он говорил, что у него нет замечаний по качеству работ и оборудования, а все согласования завершатся «до весны».

Летом этого года мэрия Новосибирска расторгла контракт со строителями станции из-за срыв сроков ввода объекта в эксплуатацию, а также длящееся более шести месяцев бездействие со стороны подрядной организации. Общая сумма контрактов по «Спортивной» между «СпецТрансСтроем» и «МетроМир», выступившим заказчиком метро, составляла около 3 миллиардов рублей.

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Экономика #Транспорт и дороги #Новосибирск
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