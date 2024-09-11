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Американский эксперт отдал победу Харрис в дебатах с Трампом

Источник:
ТАСС
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Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп проиграл на теледебатах своей сопернице от демократов Камале Харрис, считает консервативный американский политический обозреватель и комментатор Марк Халперин.

«Она одержала победу в буквальном смысле в каждом раунде», — написал обозреватель (ранее Twitter). Но он считает, что нынешние дебаты, по сути, «не представляли собой события» в предвыборной гонке в США. И никто не знает, как воспримут эти дебаты «неопределившиеся избиратели в колеблющихся штатах», отметил Халперин.

Между тем бывший представитель американской администрации высокого ранга не согласился с оценками Халперина. «Трамп был великолепен», — сказал он ТАСС

Во вторник, 10 сентября в Филадельфии (штат Пенсильвания) состоялись теледебаты Харрис и Трампа. Они были организованы телеканалом ABC News. Президентские выборы в Соединенных Штатах пройдут 5 ноября.

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Политика #Мир
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