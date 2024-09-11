Разработчик Aurus отказался от покупки бронеавтомобиля Mercedes

Российский институт НАМИ отменил закупку бронированного лимузина Mercedes-Benz за 59 миллионов рублей, следует из внутренних документов учреждения.

Отмена связана с технической ошибкой, пишет телеграм-канал No Limits, прикладывая к посту решение НАМИ.

О том, что институт собирается приобрести новый бронированный Mercedes-Benz S680 Guard 4Matic, стало известно в начале сентября. На него НАМИ был готов потратить 59 миллионов рублей.

У автомобиля должны были быть автоматическая система пожаротушения, бронирование по классу VR10, система экстренного снабжения свежим воздухом, подготовка для установки флагштоков, надувная подушка в ремне безопасности, а также сенсорный планшет медиасистемы MBUX и складные столики в задней части салона.

Такой Mercedes-Benz оснащается бензиновым битурбомотором V12 рабочим объемом шесть литров. Этот двигатель выдает 612 лошадиных сил и 830 Нм крутящего момента. На подобном авто передвигается канцлер Германии Олаф Шольц.