Фильму «Рыжий» Семена Серзина, который должен был выйти в кинотеатрах 12 сентября, отказали в выдаче нового прокатного удостоверения, сообщила кинокомпания «Пионер».

«Дорогие коллеги и друзья, нам очень жаль», — говорится в посте кинокомпании телеграм-канале.

О причинах решения не сообщается. До этого «Пионер» указывал на проблемы с прокатным удостоверением, но называл их решаемыми.

Картину «Рыжий» снял режиссер Семен Серзин, снявший «Человек из Подольска» и сыгравший главную роль в фильме Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе».

Действие разворачивается в Екатеринбурге конца 1990-х, фильм рассказывает о молодых поэтах, пытающихся заработать своим творчеством. Главную роль исполнил вокалист «Макулатуры» и «Ночных грузчиков» Евгений Алехин, в фильме также снялись Таисия Вилкова, Евгений Ткачук и Евгений Серзин.

Поэт Борис Рыжий родился в Челябинске в 1974 году, затем переехал в Екатеринбург. Работал младшим научным сотрудником Института геофизики. Его стихи публиковались в разных литературных журналах. В 2001 году, когда ему было 26 лет, поэт покончил с собой.

В последние годы популярность приобрела песня «Судно» белорусской группы «Молчат дома», основанная на стихах Рыжего: «Эмалированное судно. Окошко, тумбочка, кровать. Жить тяжело и неуютно. Зато уютно умирать».