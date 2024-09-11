Украина бы уже проиграла, а президент России съел бы Дональда Трампа на обед, сказала во время предвыборных дебатов кандидат в президенты США Камала Харрис.

Вопрос о боевых действиях на Украине и способах их урегулирования стал одной из тем на дебатах. Ведущий спросил Трампа, желает ли он победы Украине.

«Я хочу остановить войну. Я хочу спасти жизни людей, которых без необходимости убивают миллионами», — сказал кандидат от республиканцев.

Отвечая на вопрос, как именно он собирается завершить конфликт на Украине, Дональд Трамп пообещал организовать переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. «Я поговорю с одним, я поговорю с другим, я сведу их вместе»,— сказал господин Трамп и добавил, что «будь он в президентском кресле, Россия никогда бы не вторглась в Украину».

Харрис в ответ заявила, что Украина бы уже проиграла, будь Дональд Трамп президентом США. «Если бы Трамп был президентом, Путин сидел бы уже в Киеве. И это касается не только Украины. Поэтому все наши соратники рады, что он не президент. Путин, его друг, уже съел бы его на обед»,— добавила Харрис.

«Он сидел бы в Москве гораздо счастливее, чем сейчас», — ответил Трамп.