Небензя предсказал появление некрологов на западных наемников

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя после серии ударов по украинским военным объектам посоветовал ждать некрологи западных наемников, в том числе и американских.

Российские военные, напомнил дипломат, за последнее время провели «внушительные и эффективные» удары по украинским военным объектам, среди которых, в частности, были учебно-тренировочный центр ВСУ в Полтаве и гостиница в Кривом Роге, в которой проживали офицеры украинской разведки.

«Отличительной особенностью данной серии ударов стала ликвидация значительного количества иностранных инструкторов, специалистов и наемников. Поэтому те, кто следит за этой темой, может ожидать большое количество некрологов о внезапной кончине высокопоставленных американских, британских, французских, польских и шведских военных», —приводит РИА слова Небензи, сказанные им на заседании Совбеза ООН.

Он отметил, что Москва изначально предупреждала, что любой, кто помогает «клике Зеленского удерживать на плаву ее военный потенциал», становится законной целью для России.