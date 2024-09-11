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Мошенники стали использовать поддельные QR‑коды

Источник:
РИА Новости
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Мошенники могут подменить QR-код и прислать его на электронную почту жертве, сообщил член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.

«Актуальной угрозой является мошенничество через QR-коды. С развитием бесконтактных платежей и цифровых технологий, злоумышленники стали активно использовать поддельные QR-коды. Например, мошенники могут подменить QR-код, и вместо оплаты услуги деньги уйдут на счет преступников», — рассказал РИА Новости Немкин

Депутат отметил, что также мошенники могут отправлять поддельные QR-коды по электронной почте или через мессенджеры, предлагая перейти по ссылке для получения «выигрыша» или скидки. Пользователь, сканируя такой код, попадает на фишинговый сайт, где его данные могут быть украдены.

«В последние годы все больше распространяются виды мошенничества, в которых задействованы современные технологии и социальные манипуляции. Одним из таких видов мошенничества является дипфейк-мошенничество», — отметил депутат.

По его словам, злоумышленники создают реалистичные видео и аудио с подменой лиц и голосов, используя их для шантажа, обмана и манипуляций.

 

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userkc

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rumatam

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mosquito__2010

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Uynachalnica

Жертва фотошопа - что-то новое в отползании. А где тогда тот, кто "зафотошопил"?