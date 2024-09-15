Россия, Индия и Китай построят АЭС на Луне

Россия, Индия и Китай построят атомную электростанцию на
Луне, пишет издание Times of India со ссылкой на главу «Росатома» Алексея
Лихачева.
Индия и Китай в сотрудничестве с Россией могут построить на
Луне атомную электростанцию. Цель проекта, реализуемого под началом «Росатома»
— выработка энергии для будущей лунной базы.
«Интерес Индии к проекту приобретает в актуальность в
контексте ее планов запустить на Луну пилотируемый корабль к 2040 году и
основать на спутнике Земли базу», — отмечает Times of India.
По проекту, мощность лунной атомной электростанции составит до
«полумегаватта» — этого будет достаточно, чтобы запитать будущую базу. Предполагается,
что АЭС будет работать в автоматическом режиме, без участия персонала.
В 2021 году Россия и Китай объявили о планах создания
Международной научной лунной станции, которая будет строиться в несколько
этапов — с 2035 по 2045 годы.