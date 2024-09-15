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Россия, Индия и Китай построят АЭС на Луне

Источник:
Times of India
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Россия, Индия и Китай построят атомную электростанцию на Луне, пишет издание Times of India со ссылкой на главу «Росатома» Алексея Лихачева.

Индия и Китай в сотрудничестве с Россией могут построить на Луне атомную электростанцию. Цель проекта, реализуемого под началом «Росатома» — выработка энергии для будущей лунной базы.

«Интерес Индии к проекту приобретает в актуальность в контексте ее планов запустить на Луну пилотируемый корабль к 2040 году и основать на спутнике Земли базу», — отмечает Times of India.

По проекту, мощность лунной атомной электростанции составит до «полумегаватта» — этого будет достаточно, чтобы запитать будущую базу. Предполагается, что АЭС будет работать в автоматическом режиме, без участия персонала.

В 2021 году Россия и Китай объявили о планах создания Международной научной лунной станции, которая будет строиться в несколько этапов — с 2035 по 2045 годы.

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shatlnk

это значит - если вы честным трудом, кое как (сплю на раскладушке, имею телевизор цветной- корпус коричневый...

nicollaich

Европейцы.Не останавливайтесь.Обогащайте дядюшку сэма.

Qprovessional

может бензин по 30 руб может сказать?

pepelmetal

На америге как-то давно заводы не взрывались😉