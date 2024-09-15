Россия, Индия и Китай построят АЭС на Луне

Россия, Индия и Китай построят атомную электростанцию на Луне, пишет издание Times of India со ссылкой на главу «Росатома» Алексея Лихачева.

Индия и Китай в сотрудничестве с Россией могут построить на Луне атомную электростанцию. Цель проекта, реализуемого под началом «Росатома» — выработка энергии для будущей лунной базы.

«Интерес Индии к проекту приобретает в актуальность в контексте ее планов запустить на Луну пилотируемый корабль к 2040 году и основать на спутнике Земли базу», — отмечает Times of India.

По проекту, мощность лунной атомной электростанции составит до «полумегаватта» — этого будет достаточно, чтобы запитать будущую базу. Предполагается, что АЭС будет работать в автоматическом режиме, без участия персонала.

В 2021 году Россия и Китай объявили о планах создания Международной научной лунной станции, которая будет строиться в несколько этапов — с 2035 по 2045 годы.