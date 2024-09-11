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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

ВДВ и морпехи перешли в контрнаступление в Курской области

Источник:
Sibnet.ru
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Части Воздушно-десантных войск и морской пехоты России перешли в контрнаступление в Курской области, выбив ВСУ из нескольких населенных пунктов, сообщают российские военные телеграм-каналы.

Военный эксперт Михаил Звинчук (телеграм-канал «Рыбарь») пишет, что российские войска перешли в контратаку на одном из участков фронта, менее чем за день освободив два населенных пункта и завязав бои еще как минимум в двух.

«Часть подразделений ВСУ на участке оказалась под угрозой окружения, в то время как передовые группы российских войск продолжают наступление как на юг, так и на восток», — уточняет «Рыбарь». По словам Звинчука, российские военные ведут контрнаступление на рубеже Гордеевка — Снагость.

Телеграм-канал «Военный осведомитель» опубликовал видео, как колонна бронетехники российских десантников  врывается в село Снагость. Первым идет танк, за ним БМД с антидроновыми козырьками.

«Морская пехота совместно с десантниками провела крайне успешное наступление в приграничье Курской области, результатом которого стало сразу несколько освобожденных сел в Кореневском районе», — заявляет «Военный осведомитель».

Об «очень больших» потерях ВСУ в Курской области заявил замначальника главного военно-политического управления Минобороны и командир чеченского спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

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Тема: Военная операция на Украине
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