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Профессор Черниговская заявила о невозможности бессмертия

Источник:
ТАСС
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Биологическое бессмертие невозможно, заявила директор Института когнитивных исследований Санкт-Петербургского госуниверситета, профессор, доктор биологических наук Татьяна Черниговская.

«А зачем это нужно? Представьте себе: вы живете вечно, и в какой-то момент вам всё уже надоело, вы не хотите больше ничего видеть и испытываете усталость не из-за физических причин, а просто потому, что все вам наскучило. Этот момент наступит обязательно, в 120 или 220 лет», — сказала профессор ТАСС.

Но биологическое бессмертие невозможно, «это запрещает сама природа», сказала Черниговская, отвечая на вопрос о возможности достижения биологического бессмертия.

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Топ комментариев

pepelmetal

Тарасиковые паблики его форсили ты бы темку для начала изучил, а потом писал)

kygear

Как сказала внучка Леонида Ильича Брежнева в одной иудейской передаче уничежающий Советский строй: Вы...

Asd10

Отползай, отползай, насекомое!!! 🤣

turan601

зачем усложнять? запретить и все