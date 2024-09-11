Профессор Черниговская заявила о невозможности бессмертия

Биологическое бессмертие невозможно, заявила директор Института когнитивных исследований Санкт-Петербургского госуниверситета, профессор, доктор биологических наук Татьяна Черниговская.

«А зачем это нужно? Представьте себе: вы живете вечно, и в какой-то момент вам всё уже надоело, вы не хотите больше ничего видеть и испытываете усталость не из-за физических причин, а просто потому, что все вам наскучило. Этот момент наступит обязательно, в 120 или 220 лет», — сказала профессор ТАСС.

Но биологическое бессмертие невозможно, «это запрещает сама природа», сказала Черниговская, отвечая на вопрос о возможности достижения биологического бессмертия.