«Гознак» допустил полный отказ от наличных денег

Вопрос о необходимости обращения в России наличных денег будет поставлен в 2030 году, заявил замгендиректора «Гознака» Георгий Корнилов.

«Это не означает, что в 2030 году не будет наличных денег, это означает, что в 2030 году дискуссия о том, насколько необходимо наличное денежное обращение, начнется в полной мере», — цитирует Корнилова «Прайм».

Сейчас доля наличных платежей в России составляет около 10%, уточнил замглавы «Гознака». При этом наличные деньги в связи со снижением объема платежей становятся дороже для банковской системы и для пользователей.

По его словам, в ближайшие годы система наличного денежного обращения будет оптимизироваться, продолжится тестирование и пилотирование новых платежных инструментов цифрового формата.

За первые шесть месяцев 2024 года объем наличных денег в обращении в России сократился на 570,3 миллиарда рублей, следует из данных Центробанка.