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«Гознак» допустил полный отказ от наличных денег

Источник:
Sibnet.ru
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Вопрос о необходимости обращения в России наличных денег будет поставлен в 2030 году, заявил замгендиректора «Гознака» Георгий Корнилов.

«Это не означает, что в 2030 году не будет наличных денег, это означает, что в 2030 году дискуссия о том, насколько необходимо наличное денежное обращение, начнется в полной мере», — цитирует Корнилова «Прайм».

Сейчас доля наличных платежей в России составляет около 10%, уточнил замглавы «Гознака». При этом наличные деньги в связи со снижением объема платежей становятся дороже для банковской системы и для пользователей.

По его словам, в ближайшие годы система наличного денежного обращения будет оптимизироваться, продолжится тестирование и пилотирование новых платежных инструментов цифрового формата.

За первые шесть месяцев 2024 года объем наличных денег в обращении в России сократился на 570,3 миллиарда рублей, следует из данных Центробанка.

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Топ комментариев

pepelmetal

Тарасиковые паблики его форсили ты бы темку для начала изучил, а потом писал)

kygear

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Asd10

Отползай, отползай, насекомое!!! 🤣

scorpion2777

Открыто выступаешь против России вражина, но никакая вундервафля твоим дружкам не поможет.