НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Раскрыт секрет аномальной дождливости в городах

Источник:
Eurekalert
263 1

Американские ученые доказали, что в городах выпадает значительно больше осадков, чем в сельской местности. Выяснилось, что все дело в городской застройке.

Специалисты изучили данные о количестве дождей в 1056 городах. Информацию в период с 2001 по 2020 год получили со спутников и радиолокационных систем. Анализ показал, что в 60% населенных пунктов, осадки выпадают значительно чаще, чем в окружающей местности.

При этом речь идет об значительной разнице. В качестве примера ученые привели американский город Хьюстон в штате Техас. Каждый год в среднем там на 127 миллиметров осадков больше, чем за его пределами.

По мнению исследователей, аномалии можно объяснить большим количеством высоких зданий. Они блокируют или замедляют скорость ветра, что приводит к конденсации водяного пара и появлению облаков.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Пищевой краситель сделал животных прозрачными
Следы динозавров обнаружены в Забайкалье
Следы древнеримского военного лагеря нашли в Альпах
Найдены следы древней катастрофы в Атлантическом океане
смотреть все
Наука #Наука
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Зеленский призвал завершить конфликт на Украине
Новая Call of Duty стала доступна всем желающим
Рассекречен мирный план Шольца по Украине
Деньги на боевые выплаты ВСУ закончились
Обсуждение (1)
Картина дня
Шойгу назвал условие для начала мирных переговоров
«Гознак» допустил полный отказ от наличных денег
Apple представила iPhone с искусственным интеллектом
Гигантский алмаз нашли в Якутии. ФОТО
О самом главном
Пять правил завоевать уважение в новом коллективе
Какие эмодзи нельзя использовать при знакомстве
Мужской или женский: слова, в которых постоянно путают род
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Пять правил быстрого карьерного роста
Все статьи
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Самое обсуждаемое
33
Рассекречен мирный план Шольца по Украине
31
Морпехи отрезали линии снабжения группировки ВСУ под Угледаром
27
Шойгу назвал условие для начала мирных переговоров
26
Деньги на боевые выплаты ВСУ закончились
18
Путин примет участие в учениях Вооруженных сил