Раскрыт секрет аномальной дождливости в городах

Американские ученые доказали, что в городах выпадает значительно больше осадков, чем в сельской местности. Выяснилось, что все дело в городской застройке.

Специалисты изучили данные о количестве дождей в 1056 городах. Информацию в период с 2001 по 2020 год получили со спутников и радиолокационных систем. Анализ показал, что в 60% населенных пунктов, осадки выпадают значительно чаще, чем в окружающей местности.

При этом речь идет об значительной разнице. В качестве примера ученые привели американский город Хьюстон в штате Техас. Каждый год в среднем там на 127 миллиметров осадков больше, чем за его пределами.

По мнению исследователей, аномалии можно объяснить большим количеством высоких зданий. Они блокируют или замедляют скорость ветра, что приводит к конденсации водяного пара и появлению облаков.