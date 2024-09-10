Гигантский алмаз нашли в Якутии. ФОТО

Компания «Алмазы Анабара» добыла особо крупный алмаз, точный вес которого составляет 262,5 карата, сообщается на сайте «Алроса».

Алмаз ювелирного качества нашли на месторождении Эбелях прииска Маят в Анабарском районе Республики Саха в конце лета 2024 года. Он выглядит как прозрачный монокристалл с единичными включениями графит-сульфида.

Гиганта заметили работники ночной смены компании «Алмазы Анабара» в ходе промывки алмазоносных песков, после чего отправили находку на экспертную оценку. Теперь специалисты должны определить его морфологические свойства и другие характеристики.

Алмаз-рекордсмен из Якутии Фото: © пресс-служба компании «Алроса»

Интересно, что 10 сентября 2023 года на том же месторождении Эбелях был добыт кристалл весом 390,7 карата. По словам экспертов, он стал крупнейшим за последние десять лет ювелирным алмазом в России.

В 2017 году в Якутии был добыт самый дорогой алмаз в истории России — 27,85-каратный чистый розовый кристалл, из которого впоследствии был огранен бриллиант «Призрак розы».