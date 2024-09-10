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AMD откажется от выпуска мощных видеокарт

Источник:
Sibnet.ru
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AMD откажется от конкуренции в сегменте флагманских GPU, сосредоточившись на массовом сегменте, сообщил старший вице-президент компании Джек Хьюн.

«Мы хотим увеличить свою рыночную долю до 40–50%. Хочу ли я бороться за сегмент, занимающий лишь 10% рынка? Или лучше завоевать 80% рыночной доли за счет массовых продуктов? Я сторонник второго подхода», — цитирует Хьюна портал Tom's Hardware.

Впрочем, глава графического подразделения AMD не исключил возможности выпуска флагманских графических ускорителей в ближайшем будущем. Однако для этого должны сложиться подходящие условия.

«Вполне возможно, что мы сделаем это в будущем. Но сейчас мой приоритет — наращивать масштаб графического бизнеса AMD. Потому что без масштаба я не смогу получить разработчиков», — уточнил вице-президент компании.

Согласно актуальным данным статистики Steam, большинство геймеров выбирает видеокарты GeForce RTX, причем AMD заметно уступает NVIDIA. Видеокартами «зеленых» пользуется больше 75% пользователей, а AMD остается чуть больше 15%. Еще около 10% рынка за Intel.

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jeryakob

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Asd10

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